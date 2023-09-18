تنسيق الثانوية الأزهرية وطريقة التحويل من الكليات.. جامعة الأزهر توضح

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، عن تنسيق الثانوية الازهرية للعام الجامعي 2023-2024، إذ بلغ عدد المتقدمين من الطلاب للتنسيق 72 ألفًا و130 طالبًا، كما هنأ الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف.

تنسيق الثانوية الازهرية

وكشفت جامعة الأزهر، عن تنسيق الثانوية الازهرية الخاص بكلية الطب للبنين والبنات بالقاهرة بنسبة 96.15%، بينما جاءت كلية الطب للبنين والبنات بدمياط بنسبة 95.38%، وجاءت كلية الهندسة للبنين والبنات بالقاهرة بنسبة 91.23%.

كليات وفصول جديدة داخل جامعة الأزهر

وبخصوص تنسيق الثانوية الازهرية، أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنَّ العام الحالي داخل جامعة الأزهر يشهد عددًا من الكليات والفصول للفتيات والتي لم تتواجد في الأعوام السابقة ومن بينهما فصول التمريض في مدينة دمياط ومحافظة أسيوط، فضلا عن فصول كلية الهندسة داخل محافظة قنا، وفصول كلية الزراعة في محافظة القاهرة

التحويل من كليات جامعة الأزهر 2024

وأكّد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داود، أنَّ التحويل من كليات جامعة الأزهر سيتمّ وفق الحد الأدنى للكليات رفقة التوزيع الجغرافي، مؤكدا أنه سيُفتح بالإضافة باب تعديل الترشيح للكليات من يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري حتى 22 من الشهر ذاته.