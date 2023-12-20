الأزهر يحدد نماذج امتحانات القرآن الكريم لجميع المراحل الدراسية (صور)

تولت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقيادة أبو اليزيد سلامة، إعداد ونشر النماذج الاسترشادية لمادة القرآن الكريم والمقررة على طلاب وطالبات الصفوف المختلفة بالمعاهد الأزهرية، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتوجيهات محمد الضويني وكيل الأزهر، وتنفيذا لتعليمات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن جدول امتحانات الأزهر 2023 الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي بالأزهر والتي بدأت خلال الأيام الماضية على مستوى الجمهورية.