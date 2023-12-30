بحضور شعبي كبير.. إحياء ذكرى القمص سيرافيم حنا بالإسكندرية (صور)

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، اليوم السبت، الذكرى السنوية الأولى للقمص سيرافيم حنا، راعي كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف، بحضور شعبي كبير، نظرا لمحبة أبناء الكنيسة للأب المتنيح الذي اشتهر بمسمى «أبو الغلابة» لاهتمامه بخدمة إخوة الرب، حتى أصبح أيقونة لتلك الخدمة في الإسكندرية طوال فترة خدمته الكهنوتية.

وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، صلاة القداس الإلهي الذي انطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم بكنيسته التي رعاها لمدة 30 سنة، بحضور شعبي كبير والآباء كهنة كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف، بالإضافة إلى عدد من كهنة الكنائس الأخرى.

عظة الأنبا بافلي

وقال الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، إن أكثر ما ميز المتنيح القمص سيرافيم حنا، هو حياة الصلاة، حيث عاش دائما يصلي من كل قلبه لا صلاة الشفتين فقط.

صلوات غير مقبولة

وحذر الأنبا بافلي خلال عظته، الشعب من عدة صلوات غير مقبولة، أولها الصلاة المظهرية التي تهتم بالتظاهر بها أمام الناس، و«الصلاة العرجة» التي تتمثل في صلاة لشخص مخاصم زوجته أو أحد فهي صلاة لا تقبل، مختتما حديثه بآية من الكتاب المقدس: «طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله».

من هو القمص سيرافيم حنا؟

جدير بالذكر أن المتنيح القمص سيرافيم حنا قد سُيم كاهنًا في 19 يونيو 1992 بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية آنذاك، فيما نال درجة القمصية في 14 نوفمبر 2020 بيد البابا تواضروس الثاني، وتوفي العام الماضي عن عمر يناهز 60 عاما بعد صراع مع المرض.