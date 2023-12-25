الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى القمص سيرافيم حنا بالإسكندرية السبت المقبل

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، يوم السبت المقبل 30 ديسمبر، الذكرى السنوية الأولى للقمص سيرافيم حنا، راعي كنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف، والذي اشتهر بمسمى «أبو الغلابة» لاهتمامه بخدمة بالفقراء، حتى أصبح أيقونة لتلك الخدمة في الإسكندرية طوال فترة خدمته الكهنوتية.

ومن المقرر أن يُصلى قداس السنوية على روح القمص سيرافيم حنا، بدءً من الساعة الثامنة صباحاً يوم السبت المقبل بكنيسته التي رعاها لمدة 30 سنة منذ سيامته كاهنًا في 19 يونيو 1992 بيد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية آنذاك، فيما نال درجة القمصية فى 14 نوفمبر 2020 بيد البابا تواضروس الثانى.

خدمة القمص سيرافيم حنا

وشهدت جنازة القمص سيرافيم حنا، العام الماضي حضور شعبي كبير داخل الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وقتها حيث امتلأت جوانب الكنيسة الأكبر في الإسكندرية بأبنائه الذين خدمهم طوال خدمته التي تمثلت في 10 سنوات كـ«معلم» للكنيسة، ثم 30 سنة كاهنا.

الأنبا بافلي عن القمص سيرافيم: تميز بالحنان

وثمن الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، وقتها، فضائل القمص سيرافيم حنا، مشيرا إلى أن أكثر ما ميزه هو صفة «الحنان».

جدير بالذكر أن الأب سيرافيم وُلد فى 23 نوفمبر 1962، وتوفى عن عمر ناهز 60 عاما بعد صراع مع المرض.