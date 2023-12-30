الأوراق المطلوبة لترخيص محل تجاري في محافظة الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية الأوراق المطلوبة لترخيص المحال العامة، وطالبت أصحاب المحلات التجارية العامة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للحصول على الرخصة، وذلك لتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون 154 سنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتجنب الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات التجارية العامة بالدقهلية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات التجارية العامة في محافظة الدقهلية، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة ترخيص الموافقة الصادر من وزارة العمل

- صورة عقد الملكية أو الإيجار بعد الاطلاع على الأصل

- شهادة تصرفات عقارية

- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل

- صورة من جواز السفر حال كان طالب الترخيص أجنبيا

- توكيل رسمي حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه

- صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل

- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

حملات توعية لأصحاب المحلات التجارية العامة

وبحسب بيان المحافظة، نظمت الدقهلية، بالتنسيق مع المدن والمراكز حملات للتوعية لأصحاب المحلات التجارية العامة لتجنب المساءلة القانونية، وحث وتشجيع أصحاب المحال بمختلف أنواعها سواء كانت تجارية أو حرفية على تقنين أوضاعهم، بما يحقق المصلحة العامة، موضحة أن توفيق أوضاع المحال غير المرخصة واستخراج الرخصة، يكون خلال 90 يومًا، والرسوم تُدفع مرة واحدة.