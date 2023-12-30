تطورات جديدة في اتفاقية الهدنة المحتملة بغزة.. تبادل الأسرى أول شروطها

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، في عقد منافشات لتنفيذ هدنة جديدة تتضمن تبادلاً للأسرى، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية».

وجاءت تفاصيل المفاوضات، الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزًا إسرائيليًَا لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مقابل وقف شامل لإطلاق النار يستمر لمدة شهر، وإفراج الجانب الإسرائيلي عن الأسرى لديها، خاصة من قضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.

موافقة من حيث المبدأ

وأكد 3 مسؤولين إسرائيليين، إنّ الفصائل الفلسطينية وافقت من حيث المبدأ على استمرار المحادثات لتوقيع هدنة جديدة، يتضمن إطلاق الفصائل نحو 30 محتجزا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسابيع، وفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي.

ووصف المسؤولون الإسرائيليون، أنّ هناك تطورًا ملحوظًا في المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مؤكدين أنّ الأيام المقبلة سيتضح طبيعة الهدنة الإنسانية.

الفصائل الفلسطينية: يجب وقف إطلاق النار قبل أي مفاوضات

كانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت أنّ القيام بأي مفاوضات بشأن تبادل الأسرى، يجب أن يسبقه وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بحسب وكالة فرانس برس.