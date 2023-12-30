«تعليم الغربية» تكرم فريق «بكرة أحلى» لمشاركته في البطولة العربية المدرسية

كرّم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق الإشراف لمدرسة كوين أوف بيس الخاصة، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، لمشاركة المدرسة بالعرض الرياضي «بكرة أحلى»، بمشاركة 167 طالبا وطالبة، خلال افتتاح فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام 2053 لكرة القدم (بنين - بنات).

فاعليات البطولة العربية المدرسية

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ان المدرسة شاركت في العرض الرياضي، في البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتي تم استضافتها في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الماضي، في كرة القدم والسباحة، بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشار أن البطولة شارك فيها فرق من 11 دولة عربية، هي مصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

شهادات تقدير

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير الى المشرفين على العرض الرياضي، تقديرا وتكريما لجهودهم، وتميز العرض الرياضي المقدم خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية للعام 2023، رافعين اسم تعليم الغربية بين جميع الفرق والدول المشاركة.