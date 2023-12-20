بكره أحلى.. احتفالية لتكريم الطلاب الموهوبين في البحيرة (صور)

شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، احتفالية «بكره أحلى» التي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم.

جاءت الفعالية لتكريم عدد من الطلاب الموهوبين في جميع المجالات والذين تم تدريبهم بمركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأكاديمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت الفعالية، تقديم فقرات متنوعة للطلاب الموهوبين؛ شملت عرض فيلم تسجيلي بعنوان «مصر السلام» عبر العصور، وعرض مسرحي بعنوان «جدتي والحكايات» عن دور مصر في إرساء السلام.

تكريم الطلاب الموهوبين في البحيرة

وقدم فريق كورال الموهوبين بالتربية والتعليم بمحافظة البحيرة فقرة غنائية وطنية، وعرض الطلاب الموهوبين الشعر، بالإضافة إلى قيام إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بطباعة ديوان شعري ومجموعة قصصية للطلاب الموهوبين في كتابة القصة والشعر سيتم توزيعه على الحاضرين.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن هؤلاء الطلاب فخر لمصر وللبحيرة وهم القادة الذين سيحققون رؤية مصر 2030، ومثال للجيل الذي يسعى للعلم والمعرفة بالجد والإصرار والأمل في بناء مستقبل أفضل.

وحث السكرتير العام، الطلاب على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياتهم المستقبلية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

ولفت إلى أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة؛ نظراً لدورهم المهم في الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل نظام دراسي جديد ومتطور.