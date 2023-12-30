الزوج لا يحب القطط.. أسباب لا تصدق لطلب الطلاق في أمريكا

الطلاق يعد أكثر القرارات شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ جرى تسجيل ما يقارب الـ1.5 مليون حالة طلاق كل عام، بحسب بعض التقارير، ورغم وجود أسباب تقليدية مثل الخيانة الزوجية أو العنف المنزلي والإدمان وغيرها، لكن هناك أيضًا بعض الأسباب التي قد تبدو غير معتادة.

أغرب أسباب الطلاق في أمريكا

في عام 2018، طلبت امرأة من ولاية ميسيسيبي في أمريكا الطلاق من زوجها لأنها لم تستطع تحمل حقيقة أنه لا يحب القطط، وهي على النقيض تمامًا تعشق تربية القطط، ولذلك لن تستطيع أن تعيش مع شخص لا يشاركها حبها للحيوانات الأليفة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لم يمر عام وظهرت حالة أغرب من سابقتها، ففي 2019، طلبت امرأة من ولاية أوهايو الطلاق من زوجها لأنهما كانا لا يتفقان على مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه في مشاهدة مباريات كرة القدم، خاصة أنه كان عاشق لمباريات كرة القدم، لكنها في المقابل كانت تطالبه بجزء من الوقت الذي يقضيه في مشاهدة المباريات من أجل مشاركتها الحياة اليومية، وذلك في قصة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست».

ضمن أيضًا أغرب حالات الطلاق، كانت امرأة من ولاية تكساس، طلبت الانفصال عن زوجها لأنهما كانا لا يتفقان على الموسيقى التي يستمعان إليها، فهي تحب الكلاسيكية وهو يعشق الهيب هوب، وأخرى بسبب عدم الاتفاق على نوع الطعام.

العام الماضي أيضًا، ظهرت حالة طلاق غريبة في أمريكا، كانت لأمرأة رفضت البقاء مع زوجها بسبب عدم حبه لألعاب الفيديو التي تمارسها بشكل يومي، إذ كانت تحب تحب لعبة «فورتنايت»، وشعرت حينها أن زوجها لا يفهم شغفها بهذه اللعبة.

آخر قرر الانفصال عن زوجته بسبب تحكمها الشديد به، إذ كانت تسيطر على الراتب الشخصي له بشكل كامل، تمنحه فقط نصف دولار من راتبه الأسبوعي، إلى جانب عدم السماح له بالجلوس على المقاعد سوى وقت الطعام، وعكس ذلك تجبره على الجلوس بالأرض أو المشي أو البقاء واقفًا.