ثراء جبيل بعد زفافها: اتجوزنا في أمريكا في أجمل وقت من السنة (فيديو)

شاركت الفنانة ثراء جبيل جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لها في أثناء مراسم حفل زفافها في أمريكا.

ونشرت ثراء جبيل الفيديو وعلقت عليه قائلة: «بعد ما كان مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس 25\12\2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

عقد قران ثراء جبيل

وكانت ثراء جبيل أعلنت صباح أمس الجمعة عقد قرانها على الفنان مختار الديناري بنشر صور رومانسية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

يذكر ان ثراء جبيل شاركت في مسلسل ورق التوت، إلى جانب عددٍ من الفنانين منهم شريف سلامة وأسماء جلال وسلوى عثمان وخالد أنور، وعدد آخر من الفنانين.