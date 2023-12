عواصف ثلجية تضرب أمريكا.. مقتل وإلغاء عشرات الرحلات (فيديو)

تعرضت معظم مناطق وسط الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية، وذلك في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسببت هذه العاصفة في تأخير وإلغاء العديد من الرحلات في مطارات ولاية كولورادو، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

وذكر الخبير في مركز توقعات الطقس لديفيد روث، من المتوقع أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج في السهول ببطء خلال اليوم، ولكن ستكون تحسنًا بطيئًا للغاية.

وبحسب موقع التتبع «فلايت أوير»، تم تسجيل 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء في مطار دنفر الدولي حتى منتصف نهار أمس.

تسببت العاصفة الثلجية في إغلاق الطريق السريع 70، الذي يمتد من دنفر إلى كانساس، في وقت مبكر من صباح أمس، ولكن تم إعادة فتح الطريق في وقت لاحف.

Deteriorating conditions at NWS Goodland at 10:15 pm MST on Christmas evening ‒ Monday December 25, 2023. Moderate snow and blowing snow. Visibility ~2 miles. Air temperature 23°F. Wind from the NW at 29 mph gusting to 40 mph. Wind chill temperature 6°F. #kswx #cowx #newx pic.twitter.com/f8eg56dxzM