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عواصف ثلجية تضرب أمريكا.. مقتل وإلغاء عشرات الرحلات (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
02:26 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية

تعرضت معظم مناطق وسط الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية،  وذلك في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسببت هذه العاصفة في تأخير وإلغاء العديد من الرحلات في مطارات ولاية كولورادو، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

تساقط كثيف للثلوج

وذكر الخبير في مركز توقعات الطقس لديفيد روث، من المتوقع أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج في السهول ببطء خلال اليوم، ولكن ستكون تحسنًا بطيئًا للغاية.

وبحسب موقع التتبع «فلايت أوير»، تم تسجيل 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء في مطار دنفر الدولي حتى منتصف نهار أمس.

تسببت العاصفة الثلجية في إغلاق الطريق السريع 70، الذي يمتد من دنفر إلى كانساس، في وقت مبكر من صباح أمس، ولكن تم إعادة فتح الطريق في وقت لاحف.

استمرار التحذيرات من العاصفة الثلجية

واستمرت التحذيرات من العاصفة الثلجية في الأجزاء الغربية من ساوث داكوتا ونبراسكا وكانساس، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من كولورادو ووايومنج، حتى منتصف أمس، كما استمرت التحذيرات من العواصف الجليدية وتحذيرات الطقس الشتوي سارية في داكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية وشمال غرب مينيسوتا حتى الوقت الحالي.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحدث العاصفة الثلجية عندما تتجاوز سرعة الرياح 56 كيلومترًا في الساعة، وتتساقط كميات كثيفة من الثلوج، ويتراجع مستوى الرؤية إلى 0.4 كيلومتر أو أقل لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

وفقًا لما ذكرته دورية الولاية، توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في كانساس، عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على الثلوج واصطدم وجهًا لوجه بسيارة رياضية على بعد 8 كيلومترات غرب مدينة لارنيد. 

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