عواصف ثلجية تضرب أمريكا.. مقتل وإلغاء عشرات الرحلات (فيديو)

تعرضت معظم مناطق وسط الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية، وذلك في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسببت هذه العاصفة في تأخير وإلغاء العديد من الرحلات في مطارات ولاية كولورادو، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

تساقط كثيف للثلوج

وذكر الخبير في مركز توقعات الطقس لديفيد روث، من المتوقع أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج في السهول ببطء خلال اليوم، ولكن ستكون تحسنًا بطيئًا للغاية.

وبحسب موقع التتبع «فلايت أوير»، تم تسجيل 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء في مطار دنفر الدولي حتى منتصف نهار أمس.

تسببت العاصفة الثلجية في إغلاق الطريق السريع 70، الذي يمتد من دنفر إلى كانساس، في وقت مبكر من صباح أمس، ولكن تم إعادة فتح الطريق في وقت لاحف.

Deteriorating conditions at NWS Goodland at 10:15 pm MST on Christmas evening ‒ Monday December 25, 2023. Moderate snow and blowing snow. Visibility ~2 miles. Air temperature 23°F. Wind from the NW at 29 mph gusting to 40 mph. Wind chill temperature 6°F. #kswx #cowx #newx pic.twitter.com/f8eg56dxzM — NWS Goodland (@NWSGoodland) December 26, 2023

استمرار التحذيرات من العاصفة الثلجية

واستمرت التحذيرات من العاصفة الثلجية في الأجزاء الغربية من ساوث داكوتا ونبراسكا وكانساس، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من كولورادو ووايومنج، حتى منتصف أمس، كما استمرت التحذيرات من العواصف الجليدية وتحذيرات الطقس الشتوي سارية في داكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية وشمال غرب مينيسوتا حتى الوقت الحالي.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تحدث العاصفة الثلجية عندما تتجاوز سرعة الرياح 56 كيلومترًا في الساعة، وتتساقط كميات كثيفة من الثلوج، ويتراجع مستوى الرؤية إلى 0.4 كيلومتر أو أقل لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

وفقًا لما ذكرته دورية الولاية، توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في كانساس، عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على الثلوج واصطدم وجهًا لوجه بسيارة رياضية على بعد 8 كيلومترات غرب مدينة لارنيد.