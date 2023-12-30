بنك ناصر الاجتماعي يفتتح أحدث فروعه في نصر النوبة بمحافظة أسوان

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي أحدث فروع البنك بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان ولفيف من قيادات البنك.

وتفقد عبدالفضيل أقسام الفرع الجديد، واطّلع على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، مؤكدا أن افتتاح الفرع جاء بناء علي توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة البنك في إطار استراتيجية البنك التوسعية، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إضافة إلي أن الفرع أقيم لخدمة أبناء نصر النوبة وتيسيرا على قاطنيها من صعوبة الانتقال إلى فرع البنك بأسوان في إطار توفير كافة الخدمات المصرفية والاجتماعية لهم.

وأضاف عبدالفضيل، أن الدولة اتجهت للتوسع فى تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة، فى جميع القطاعات والمجالات، فضلا عن توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، وتفعيل مبادرة «حياة كريمة»، لذلك حرص البنك على افتتاح فرع له في مدينة نصر النوبة لخدمة أهالينا في الصعيد.

وأشار إلى أنّ الفرع تم تجهيزه علي أعلي مستوي حتى يظهر بالشكل المشرف الذي يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وعلي هامش الافتتاح، حرص نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية ، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان علي تحفيز كوادر العاملين، بفروع البنك بمحافظة أسوان، حيث تم توزيع شهادات التقدير للمكرمين من الزملاء، لأدائهم المتميّز ومثابرتهم في إنجاز مهامهم بكفاءة وإخلاص، ومساهمتهم في تكامل فريق عمل إدارتهم بما يصب في تحقيق أهداف البنك.

كما تم تكريم أصحاب مشروعات تمويل «مستورة»، من أصحاب قصص النجاح في المحافظة، وأصحاب تمويل مشروعات فاتحة خير في خطوة لتشجيع العملاء علي إقامة مشروعات خاصة بهم.