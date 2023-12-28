«التضامن» تعلن فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية الثلاثاء المقبل

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من المقرر فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية، بداية من 2 يناير وحتى 16 يناير المقبل، وإجراء الاختبارات لاختيار من يقومومون بالإشراف على حجاج الجمعيات الأهلية.

تقديم الرعاية الصحية للحجاج

وأكدت وزيرة التضامن أنه جرى التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة في توقيع الكشف الطبي على الحجاج الفائزين بالقرعة، للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، ويجرى تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم، كما سيتم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأشارت إلى أنه خلال رحلة الحج سيجرى توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وتوفير دليل للحجاج يشمل الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

أسعار حج الجمعيات الأهلية

وأعلنت أن هناك 23400 مواطن تقدموا بطلب حج للجمعيات الأهلية، وهذا يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر.

وشددت على أنه جرى اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 168 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات.

وأشارت إلى أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، ويجرى تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج، ومن المقرر أن تستخدم شركة مصر للطيران مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج، والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج، مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.