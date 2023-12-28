«التضامن» تعلن موعد وكيفية سداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية.. باق ساعات

قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه على الحجاج المختارين في القرعة، البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023.

سداد تكلفة الحج

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن سداد تكلفة الحج ستكون من خلال أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة» أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوع، لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات يصعد البديل من الحجاج الذين جرى اختيارهم في القرعة.

وأشار إلى أنه جرى التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، والاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز، والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.