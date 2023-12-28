«التضامن» تعلن أسعار حج الجمعيات الأهلية للمستويات الثلاثة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسعار حج الجمعيات الأهلية لبرامج المستويات الثلاثة للحج موسم 1454 هجريا - 2024 ميلاديا، والذي تقدم له ما يزيد عن 23 ألف متقدم، بعد عدة ضوابط ومعاييرأعلنتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024

وجاءت أسعار حج الجمعيات الأهلية، وفق ما أعلنته وزارة التضامن، في المؤتمر الصحفي لإعلان أسعار حج الجمعيات الأهلية، والمنعقد قبل قليل في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، حيث أكدت أنّ الأسعار دون تكلفة تذكرة الطيران جاءت لحج الجمعيات 2024 كما يلي.

سعر حج الجمعيات المستوى الأول

- سجل حج المستوى الأول 235 ألف جنيه، ويشمل فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي.

سعر حج الجمعيات المستوى الثاني

- سجل حج المستوى الثاني 168 ألف جنيه، ويشمل فنادق تبعد 750 مترًا من الحرم المكي.

سعر حج الجمعيات المستوى الثالث

- سجل حج المستوى الثالث 151 ألف جنيه، ويشمل فنادق تبعد 1400 متر من الحرم المكي.

ونوهت وزيرة التضامن، بأنّ أسعار جميع الجمعيات للمستويات الثلاثة لا تشمل تكلفة تذكرة الطيران، موضحة أنّه يجري تحديد سعر التذاكر مع شركة مصر للطيران.

من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنّ إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تخطى 23 ألفا و400 ألف مواطن ومواطنة، عبر 2749 جمعية ومؤسسة أهلية، موضحا أنّ نسبة الذكور من بين المتقدمين بلغت 41%، في حين بلغت نسبة السيدات 59%، وتصدّرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.