البابا تواضروس يترأس صلوات رأس السنة في الإسكندرية غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدا الأحد، صلوات رأس السنة من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور شعبي، وذلك في عادة سنوية للبابا.

وبحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس، يترأس البابا صلوات رأس السنة مساء، ويعقبها صلاة القداس الإلهي الذي يبدأ مع أولى دقائق العام الجديد، ومن المقرر الانتهاء منه في الثانية فجرا، على أن يكون الاحتراس للتناول من الساعة 5 مساءا.

مشاركة الأساقفة في صلاة رأس السنة بالإسكندرية

ويأتي ذلك بمشاركة الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون أسقف غرب، والأنبا هرمينا أسقف شرق، والقمص أبرام إيميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية.

صلوات البابا تواضروس الثاني في رأس السنة الماضية

وكان البابا تواضروس العام الماضي قد قدم صلاة مطولة من أجل مصر طالبا من الله أن يذكر الله المسؤولين في كل مكان، وأن يرعاهم ويعضدهم كما صلى للقوات المسلحة وضباط الشرطة كونهما يحرسان بلدنا مصر، مصليا لكل شخص في مجال عمله وأن يعطيهم الله بركة مع العلم الجديد.