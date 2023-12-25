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فكر البابا في الحياة.. كتاب جديد للبابا تواضروس

كتب:

مريم شريف
06:53 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
غلاف الكتاب الجديد للبابا تواضروس

غلاف الكتاب الجديد للبابا تواضروس

صدر حديثًا للبابا تواضروس الثاني، كتابًا جديدًا بعنوان «فكر قداسة البابا في الحياة»، وهو عبارة عن مقالات له سبق نشرها في مجلة الكرازة.

موضوعات كتاب البابا تواضروس 

ويحوي الكتاب موضوعات حياتية وضع فيها البابا خبرات عديدة ورؤى متنوعة اكتسبها عبر رحلة حياته وخدمته.

ومن ضمن عناوين الموضوعات التي يطرحها الكتاب: معنى الحياة، الإنسان والزمان والقرار، البطولة، مسألة اختيار، أنيميا الحب.

وفي سياق متصل، هنأ البابا تواضروس الثاني البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها البابا لمقر بطريركية الروم الأرثوذكس بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، إذ هنأ البطريرك والمطارنة بهذه المناسبة.

وجرى تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين البابا والبطريرك.

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