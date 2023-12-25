البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

هنأ البابا تواضروس الثاني البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

تهنئة البابا لبطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها البابا تواضروس إلى مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة بهذه المناسبة، وتم تبادل كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد والمحبة بينها.

رافق البابا تواضروس الثانس خلال زيارة التهنئة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس رافائيل رمزي والشماس جوزيف رضا من مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وتحتفل كنائس التقويم الغربي، اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، بعيد الميلاد المجيد، إذ أقيم مساء أمس، قداسات عيد الميلاد بكنائس السريان الأرثوذكس، والكلدان الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والمارون الكاثوليك، بتلك المناسبة إلى جانب الكنيستين الأسقفية والقبطية الكاثوليكية، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وممثلي عدد من المسؤولين والوزراء إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء الأجانب في القاهرة.