نائب بـ«الشيوخ» يتقدم باقتراح لزيادة قطاعات التكنولوجيا في الوكالة المصرية

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح بشأن زيادة نصيب القطاعات التكنولوجية في أنشطة الوكالة المصرية، بهدف التوسع في دعم المشروعات التنموية الخاصة بالتحول الرقمى، وغيرها في إفريقيا.

الوكالة المصرية تقوم بجهود كبيرة

وقال حسانين، إن الوكالة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل التنمية، وذلك منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، بهدف الإسهام في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي.

الوكالة تدعم المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة

وجاء دور الوكالة بتقديم دعم فني في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الأفريقية والإسلامية، مثل: «برامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية».