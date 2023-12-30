رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نائب بـ«الشيوخ» يتقدم باقتراح لزيادة قطاعات التكنولوجيا في الوكالة المصرية

كتب:

حسام أبو غزالة
01:27 م | السبت 30 ديسمبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح بشأن زيادة نصيب القطاعات التكنولوجية في أنشطة الوكالة المصرية، بهدف التوسع في دعم المشروعات التنموية الخاصة بالتحول الرقمى، وغيرها في إفريقيا.

الوكالة المصرية تقوم بجهود كبيرة

وقال حسانين، إن الوكالة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل التنمية، وذلك منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، بهدف الإسهام في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي. 

الوكالة تدعم المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة 

وجاء دور الوكالة بتقديم دعم فني في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الأفريقية والإسلامية، مثل: «برامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية».

اقرأ المزيد:

النائب حسانين توفيق يقدم اقتراحا برغبة بتبني ميثاق عربي للذكاء الاصطناعي

حسانين توفيق: انخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات فى خطة التنمية

«الشيوخ» يكرم النائب حسانين توفيق لحصوله على شخصية العام بأفريقيا

حسانين توفيق يطالب بتوثيق جريمة تعريض الأطفال للخطر بأحداث عنف الإخوان

النائب حسانين توفيق يطالب بتنفيذ تكليفات الرئيس لتحسين أجور المعلمين

النائب حسانين توفيق يُطالب بحملات توعوية لنظام التعليم

النائب حسانين توفيق يطالب بحل مشكلات المنطقة الصناعية بالمنيا
بقلم حسام أبو غزالة