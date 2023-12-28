حزب المؤتمر: مصر تراعي معايير التنمية المستدامة في مشروعاتها

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تراعي في جميع مشروعاتها الحالية والمستقبلية، معايير التنمية المستدامة، خاصة في المشروعات الريفية، بما يعني استغلال الموارد المتاحة حاليا، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة المستقبلية للموارد، وأن لا يضر استخدامها في الوقت الحالي باحتياجات الأبناء في المستقبل.

التعاملات التجارية في التنمية الزراعية

وأوضح فرحات في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستدامة التى تتبعها مصر، تتضمن السلسلة الغذائية والأراضي والموارد المائية، والتعاملات التجارية في التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة للشمول التكافلي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مشيرا إلى أن الريف المصري كان بحاجة للتكامل في الخدمات منذ سنوات طويلة وهو ما تحقق حاليا بفضل جهود القيادة السياسية في إدارة ملف التنمية.

مشروعات تنمية الريف المصري

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروعات تنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأت بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا، ثم تم تقسيم العمل إلى 3 مراحل انتهت الأولى منها وبدأنا المرحلة الثانية، والتكلفة الإجمالية ستتجاوز تريليون جنيه في المراحل الثلاث باستفادة أكثر من 4800 قرية مصرية.