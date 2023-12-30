عمرو البسيوني: 7 مواقع ثقافية جديدة دخلت الخدمة في 2023

قال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّ الهيئة كان لديها خطة برعاية وزيرة الثقافة في عام 2023 على مستوى الأنشطة والبنية التحتية، فهناك أكثر من افتتاح تمّ في العام الجاري، بواقع 7 افتتاحات تمثل مواقع ثقافية جديدة دخلت الخدمة.

قصر ثقافة روض الفرج افتتح في يناير 2023

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «من هذه الافتتاحات قصر ثقافة روض الفرج في يناير 2023، وذلك في محافظة القاهرة، وقصر ثقافة ببا، ومكتبة العريش ومكتبة ضاحية السلام، وقصر ثقافة نجع حمادي».

من أهم الافتتاحات في الجيزة مسرح سامر في يوليو 2023

وتابع رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: «من أهم الافتتاحات في الجيزة مسرح سامر في يوليو 2023 الذي يمثل حدثا كبيرا للمثقفين في مصر، ويعمل بطاقة هائلة، وفي سبتمبر 2023 تم افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير في البحيرة، وهناك بعض أعمال الصناعية في الأفرع الثقافية».

الهيئة قدمت عدة فعاليات خلال العام الجاري

وأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عأن الهيئة قدمت عدة فعاليات خلال العام الجاري أهمها المشاركة في مبادرة حياة كريمة بقوة وإيجابية، حيث استفادت كل قرى المبادرة من جهود الهيئة، وهناك مشروع ثقافي في 6 مناطق منها شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح، كما وصلت سينما الشعب إلى 22 محافظة.