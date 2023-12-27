قصور الثقافة تحتفل بالعام الجديد على مسرح «السامر» الجمعة.. 3 فرق غنائية

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء بعد غد الجمعة، حفلا فنيا، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

مسرح السامر

يقام الحفل بـ مسرح السامر بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية، ويشهد عددا من الفعاليات الفنية، منها عرض فني لفرقة أغاني الشباب، إضافة إلى صولوهات إيقاعية وغنائية تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

يتضمن الحفل عدة فقرات ترفيهية، وباقة متنوعة من الاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل، تقدمها فرقة أوبرا عربي، بقيادة الفنان محمد مصطفى، وعدد من الأغاني الأخرى الخاصة بليلة رأس السنة.