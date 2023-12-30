إنشاء 80 مسجدا وتوزيع أطنان الأغذية.. إنجازات «أوقاف الشرقية» في 2023

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنجازات مديرية الأوقاف خلال عام 2023، مشيدا بالدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة.

إنجازات مديرية الأوقاف خلال عام 2023

وأشار مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أن إنجازات مديرية الأوقاف خلال عام 2023 جاءت على النحو التالي:-

- افتتاح 68 مسجداً، منها 57 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و11 مسجداً صيانة وتطويراً.

- حصول 28 مسجدا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ.

- عقد 14925 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات.

- عقد 7308 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- عقد 624 حلقة تحفيظ عن بُعد.

- عقد 260 مجلساً لقراءة القرآن الكريم.

- تنفيذ 24 قافلة دعوية و27 أسبوعاً ثقافيّاً و672 مجلس إقراء وندوة علمية.

- تنفيذ 2556 درساً ضمن برنامج المنبر الثابت.

- مشاركة 2162 مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل.

- تنفيذ 100 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم .

- تنفيذ 26 دورة لأكثر من 5014 إماماً وواعظة.

- توزيع 26 طنّاً من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و 90000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وعِمارة بيوت الله عز وجل ، والبر وخدمة المُجتمع تم تنفيذ الآتي:

- تسيير 24 قافلة دعوية بجميع الإدارات الفرعية .

- تسيير قافلتين للمدن الجديدة العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة .

- تنفيذ 27 أسبوعًا ثقافيًّا ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ 1326 مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ 78 مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ 2028 درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك في 60 مسجدا على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ 2112 درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بـ51 مسجد على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ 336 درسًا من الدروس المنهجية للواعظات ، وذلك بـ 7 مساجد على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بـ2162 برنامجا على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- تنفيذ 360 ندوة بالتنسيق مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بالمدارس والوحدات المحلية ودور الأيتام ومؤسسة تربية البنين والبنات.

- تنفيذ مبادرة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم خلال شهر سبتمبر 2023 يوم الأربعاء من كل أسبوع ب 100 ندوة ب 25 مسجدًا على مستوى مديرية أوقاف الشرقية .

- مقارئ الأئمة وها 62 مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر حيث تم عقد 3224 مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مقارئ الأعضاء وها 96 مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد 4992 مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مقارئ الجمهور وعددها 127 مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد 6604 مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- المقارئ النموذجية، وعددها مقرأة واحدة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد 53 مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مقارئ السيدات، وعددها مقرأة واحدة، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد 52 مقرأة على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مجالس الإقراء على كبار القراء، وعددها 5 مجالس، وتعقد أيام الأحد والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد 260 مجلساً على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- عقد 6000 حلقة تحفيظ على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

- مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها 16 ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8 ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت بواقع 4959 حلقة تحفيظ .

- مكاتب التحفيظ على درجة وعددها 9، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع 2349 حلقة تحفيظ .

- التحفيظ عن بعد وعدد حلقاتها 3 حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد 624 حلقة.

- عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة بتاريخ 17 يونيو 2023.

- عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بتاريخ 29 مايو 2023.

- عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية بتاريخ 29 أبريل 2023.

- عقد اختبارات مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية 29 أكتوبر.

- عقد الاختبارات الأولية لخطباء المكافأة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.

- حصول 28 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ .