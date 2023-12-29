وزير الأوقاف يكرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي في محافظة بورسعيد

سلَّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شهادات الجودة والاعتماد لـ9 مساجد بالمحافظة، حصلت على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ)، هي: «العباسي - القاصدين - المجمع الإسلامي ببور فؤاد - عبد الرحمن لطيفي - السلام - الشاطئ - العظيم - بور فؤاد الكبير - التوفيقي».

العيد القومي لمحافظة بورسعيد

كما كرَّم وزير الأوقاف، الشيخ عبد الله جاد أحمد الإمام، إمام وخطيب الفائز بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بورسعيد.

وأدى الوزير والمحافظ، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الحسين في مدينة بورسعيد، بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والشيخ جمال عواد، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور مسعد يوسف فتحي، مدير الدعوة بالمديرية، وعدد من قيادات الدعوة، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وأدى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت محمد، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان «جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام»، أكد فيها أن من الحق العام الذي ينبغي المحافظة عليه وصونه وتنميته وحسن إدارته مال الوقف، فاستباحة مال الوقف أو أي عين من أعيانه هو من استباحة مال عام النفع، وحق عام النفع، وَقَفَهُ أناسٌ صالحونَ على سُبل الخير.

ملحمة وطنية

وأكد «جمعة» أن هذا اليوم يمثل ملحمة وطنية بين قواتنا المسلحة الباسلة، وهذا الشعب، الذي سطّر ملحمة من ملاحم النضال والفداء لدحر المستعمر الغاشم، مشددا على أن العيد القومي لمحافظة بورسعيد عيد مجيد للمصريين جميعا، يذكرون فيه بعزة وفخر تضحيات وبسالة أهالي هذه المدينة في الدفاع عن وطنهم، موضحا أننا في عهد تاريخي لعمارة المساجد؛ إذ جرى افتتاح 11 ألفا و460 مسجدا، بتكلفة 15,654 مليار جنيه، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصول 348 مسجدا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).