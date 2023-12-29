وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ بورسعيد يتفقدون «ساحة مصر»

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ساحة مصر، والممشى السياحي الجديد، رافقهم خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، خلال زيارتهما لمحافظة بورسعيد بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

أهم المشروعات السياحية

وأشاد وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بأعمال إنشاء وتطوير« ساحة مصر»، و«الممشى السياحي الجديد» مؤكدين أن المنطقة أصبحت من اهم المشروعات السياحية التي تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس، التي تعتبر أحد المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاؤها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد.

تطوير الممشي السياحي على مرحلتين

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الممشى السياحي يستهدف جعله واجهة حضارية لزائري المحافظة، مؤكدًا أنه يتم التطوير على مرحلتين، الأولى بطول 176م، ويتكون من سور من البانوهات الكريتال المُطعمة، تتيح للزائر رؤية الميناء سواء عبر المشايات الخاصة بالمشاة أو عن طريق الجلوس على الكراسي أمام السور، مع وجود أحواض نباتات الزينة، وأعمدة إضاءة ديكورية تتماشى مع الطابع الخاص للسور، وكذا وجود أول شارع للسيارات من الانترلوك ببورسعيد، لمقاومة العوامل الجوية مع تغيير بلاط ديليسبس برخام إمبريالي طبيعي وعمل إضاءات دافئة لإظهار الأثر بأفضل صورة.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد استكمال تطوير الممشى السياحي بطول 435م، مع رفع كفاءة وتطوير تمثال ديليسبس بالتنسيق مع هيئة الآثار، كما أنه من المقرر أن يكون على نفس نسق الممشى السياحي، في مرحلته الأولى، من حيث وجود أعمدة ديكورية، وشارع إنترلوك، وبانوهات كريتال، أما تمثال ديليسبس فسيتم جلى الحجر الأثري لسور ديليسبس مع دهانه بمواد معينة للحفاظ على الأثر من العوامل الجوية بالاتفاق مع هيئة الآثار.

وأكد المحافظ أن منطقة ساحة مصر أصبحت أحدث المشروعات السياحية التي تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية.

واستعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء وتطوير مشروع ساحة مصر الذي يأتي بالتوازي مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتي تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس، مشيرا أن إنشاء تمثال «أم الدنيا»، يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، التي ساهمت في تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.