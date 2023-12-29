وزير الأوقاف يشيد بـ9 مساجد حصلت على شهادة الجودة في بورسعيد

أشاد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بـ9 مساجد حصلت على جائزة الجودة في بورسعيد، وبالإمام عبد الله جاد الذي حصل على جائزة الإمام المتميز، وذلك خلال لقاء وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

9 مساجد متميزة ببورسعيد

وأوضح وزير الأوقاف، أنه تم بناء وتطوير وعمارة وصيانة 11 ألفًا و460 مسجدًا، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 44 مسجدًا في بورسعيد، وحصلت 9 منها على جائزة شهادة الجودة في المجال الدعوي.

وأعلن وزير الأوقاف، أن عدد المقارئ على مستوى الجمهورية عام 2023، بلغ 219 ألف مقرأة للقرآن، و201 ألف حلقة تحفيظ من المسجد و6000 حلقة تحفيظ عن بعد، و30 مركزا لإعداد المحفظين.

عام الواعظات

كما صرح الوزير بأن عام 2023 هو عام الواعظات، مقدمًا الشكر لهن، ووجه بتوسيع تواجد مبادرة «حصن طفلك بالقران الكريم» برعاية من الأئمة والواعظات، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى احتضان الأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وستقام في أكثر من 5000 مسجد على مستوى الجمهورية.

واقترح وزير الأوقاف أن يتم عمل فرع لمسابقة بورسعيد الدولية للصوت الحسن بجائزة أو أكثر وأفضل الفائزين لأبناء المحافظة يتنافسون فيما بينهم.

وقدم الشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته لمسابقة القرآن الكريم الدولية التي أصبحت مناسبة تقام سنويا في بورسعيد.