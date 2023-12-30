محافظ أسيوط يستعرض جاهزية شركة المياه لمجابهة الأزمات والطوارئ

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لبحث الموقف التنفيذي لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، ولم يتم الانتهاء منها بعد لتسليم تلك المشروعات في مواعيدها طبقًا للخطة الزمنية.

استكمال المشروعات

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، بعض مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المراكز، وبعض طلبات ومقترحات المواطنين بشأن التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض العزب والنجوع، واستكمال مشروعات الصرف الصحى بمراكز البدارى ومنفلوط وديروط والفتح.

مشروعات حياة كريمة

ووجه المحافظ رئيس شركة المياه بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي شركة مياه الشرب والهيئة القومية للصرف الصحي، للمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للمشروعات والالتزام بالمواعيد المحددة، طبقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والضوابط المحددة للإنشاء، حتى يتسنى للهيئة القومية تسليم تلك المحطات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل.

ولفت المحافظ إلى توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات عليها ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والبدء في تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الشركات المنفذة.