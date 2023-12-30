حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بشوارع حي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بالمراكز والأحياء لإزالة التعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة والمرور، لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن، لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع الإشغالات من الشوارع

وأشار محافظ أسيوط إلى إن الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط قامت بعدة حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل والعمارات السكنية، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، وذلك بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي، ومسؤولي الإشغالات بالحي والتراخيص والإشغالات.

حملات في شوارع حي شرق

واستهدفت الحملات شوارع الهلالي وبعض تفرعات منطقة تقسيم البترول، ما أسفر عن تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، وذلك في إطار الحملات الدورية التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والالتزام بحرم الطريق العام.