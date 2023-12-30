محافظ أسيوط: انتهاء الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال المحتفلين بالعام الميلادي الجديد 2024 وعيد الميلاد المجيد، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالاحتفالات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامة والحفاظ على النظافة العامة.

تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين

وأشار المحافظ إلى أنه عقد عدة اجتماعات بحضور قيادات المحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، ووجههم بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة والإيبارشيات والكنائس والأديرة، ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال المعيدين والمصلين.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات، فضلا عن التنبيه على مسؤولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق آمنة، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأوضح المحافظ أنه تم تكليف وكيل وزارة التموين ومدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ وتم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً للأعياد، موجها بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكل منافذ البيع للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات.

كما وجه بتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لتكثيف عرض اللحوم والأسماك خلال الفترة التي تسبق العيد، وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها.

وأكد «سعد»، أنه سيتم المرور على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام، القطاع الخاص)، للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الأعياد وبالأسعار المناسبة.

جاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أية حالات خلال فترة الإجازات والأعياد، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقي الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أية حالات مرضية إلى أقرب مستشفى، ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق.