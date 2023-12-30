«عربية النواب» تناقش تطورات الأوضاع في فلسطين الأربعاء المقبل

تناقش لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

آخر المستجدات في غزة

وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة، إلى أن الاجتماع سيتطرق لآخر المستجدات، في ظل التعنت الإسرائيلي في الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والدخول في هدنة، للحفاظ على أرواح الأبرياء.

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، أن الجهود المصرية متواصلة من أجل وقف العدوان، وهناك العديد من التحركات على المستويات الدولية والإقليمية كافة، من أجل التوصل إلى اتفاق يحافظ على حقوق الفلسطينيين.

وأوضح «أباظة»، أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية، تبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، خاصة في ظل محاولات التصفية عن طريق سيناريو تهجير أهالي قطاع غزة.

ضرورة الاستماع إلى المقترحات المصرية

ولفت النائب إلى أنه ما زال هناك حالة من التخاذل الدولي تجاه القضية الفلسطينية، مع استمرار المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الاستماع إلى المقترحات المصرية من أجل إنهاء حالة الصراع.

وشدد أحمد فؤاد أباظة، على أنه «لا بد من توافق دولي لإنهاء الصراع، ووقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ دخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، حفاظا على أمن وأمان واستقرار المنطقة بالكامل».