أحمد فؤاد أباظة: جهود التعاون بين «القاهرة والدوحة» دليل لنجاح فرض الرؤية العربية على المجتمع الدولي

رئيس لجنة الشئون العربية بـ«النواب»: مصر مارست ضغوطاً دولية كبيرة لإقرار الهدنة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنّ مصر تلعب دوراً محورياً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف إطلاق النار بشكل دائم بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وحركة حماس الفلسطينية، وإقرار هدنة لمدة أربعة أيام مع الاتفاق على تبادل الأسرى بين الجانبين. وأشار فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية تسهم فى دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتدارك التدهور الذى وصلت إليه الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار أعمال القصف واستهداف المدنيين منذ اندلاع الحرب، مشدداً على الثوابت المصرية التى لا يمكن تجزئتها وأهمها عدم التفريط فى الأراضى ورفض التهجير القسرى لسكان القطاع، إلى جانب إيمان القاهرة بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن رفض كل الممارسات الهادفة لتصفية القضية.

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ما تعليقك على نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية فى إقرار الهدنة التى أعلن عنها أمس ومن المقرر بدء سريانها اليوم؟

- تمثل الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لإقرار الهدنة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والجانب الفلسطينى، بداية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، فضلاً عن أنها ستتيح الفرصة لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومن المؤكد أيضاً أن الجهود التى بذلتها مصر وقطر من خلال مفاوضات مستمرة كانت بمثابة ورقة ضغط ترتب عليها إقرار الهدنة بدعم أمريكى.

كيف ترى الجهود التى بذلتها مصر لدعم القضية الفلسطينية؟

- منذ السابع من أكتوبر الماضى تبذل مصر قصارى جهدها لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وبدأت الجهود بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة بدعوة العديد من الدول المؤثرة لمناقشة الأزمة، تزامناً مع إجراء القيادة السياسية اتصالات هاتفية مع رؤساء الدول الكبرى من أجل الوصول إلى تسوية عادلة وعاجلة من خلال إقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية.

ما مدى أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال معبر رفح؟

- إقرار الهدنة سيعمل على تهدئة الأوضاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو أمر مهم وضرورى فى ظل المعاناة التى يواجهها أهالينا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلى، والواقع يشير إلى أن توجيهات القيادة السياسية منذ الأيام الأولى كانت واضحة لكل أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية التى نجحت بالفعل فى تجهيز قوافل الإغاثة للشعب الفلسطينى.

ماذا عن الجهود المصرية - القطرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين؟

- الجهود المصرية القطرية، نالت إشادات دولية من بينها إشادة الرئيس الأمريكى جو بايدن، لذلك ساهمت جهود التعاون بين البلدين فى التوصل لاتفاق الهدنة، ومن المهم التأكيد أنه لولا الجهود المصرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضى فى مسار التهدئة ما كنا وصلنا إلى الهدنة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، والاتفاق يحقق مصالح كل الأطراف، وهو ما عبر عنه أيضاً الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، وكذلك بيان حركة حماس التى وجهت الشكر لمصر فى هذا الشأن.

ما رؤيتك لرفض مصر عمليات التهجير القسرى؟

- الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى اتخاذ كل ما يراه مناسباً للحفاظ على الأمن القومى، ولذلك أعلنت القيادة السياسية مراراً رفضها لمحاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى الأعزل من أراضيه، الأمر الذى يترتب عليه المساس بالأمن القومى المصرى إلى جانب محاولة تصفية القضية الفلسطينية، والجلسة البرلمانية التى عقدها مجلس النواب، أمس الأول، للرد على طلبات الإحاطة التى قدمها النواب، كشف رفض الحكومة المصرية القطعى لعمليات التهجير القسرى لأشقائنا الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية.