بتكلفة 2.7 مليار جنيه.. خريطة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خريطة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والتي يجري تنفيذها بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري، والتي تتضمن مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحي بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

خريطة المشروعات

وتضمنت خريطة المشروعات ما يلي:

- تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لاعمال مد وتدعيم شبكات مياه وخطوط صرف صحي، وإنشاء محطة وننفيذ توسعات بـ 7 محطات.

- مشروعات محطات المياه لتحسين خدمات المياه بعدد (54) قرية بتكلفة إجمالية بــ69 مليون جنيه.

- تحسين خدمات الصرف الصحي في 7 قرى بتكلفة 213 مليون مليون جنيه.

- تحسين خدمات المياه لـ (65) قرية بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 196 مليون جنيهًا.

- إعادة تأهيل 5 محطات مرشحة سطحية، وإنشاء وحدات معالجة أملاح RO واحلال وتجديد آبار ارتوازية، وإحلال وتجديد شبكات مياه.

- تنفيذ 206 ألف وصلة مياه منزلية بمختلف مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

- مشروع إحلال وتجديد محطة المياه المرشحة بالهلالي بحى شرق والتي يجري إحلالها وتجديدها بتكلفة تبلغ 242 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 51 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها.

إحلال وتجديد محطة عرب المدابغ طاقة 70 ألف م3/ يوم بمدينة أسيوط بتكلفة 642 مليون جنيه.