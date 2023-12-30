بذكرى إعدامه.. ماذا حدث في الساعات الأخيرة من حياة صدام حسين؟

تحل اليوم السبت 30 ديسمبر، ذكرى إعدام الرئيس العراقي صدام حسين، خامس رؤساء جمهورية العراق، بعد إدانته في مجزرة الدجيل، التي أعقبت محاولة اغتياله وتسببت في مقتل 148 شخصا.

إعدام صدام حسين

من جانبه، كشف منير حداد، وهو قاض عراقي حضر إعدام صدام حسين، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس العراقي السابق، إذ استغرقت عملية الإعدام 35 دقيقة، مؤكدًا أن عددا من القضاة حينها امتنعوا عن التوقيع على تنفيذ حكم الإعدام، ليروي «حداد»: «عملية إعدام صدام حسين، جرت في قاعة بمنطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد، وذلك عقب مرور نحو 3 سنوات على إلقاء القبض عليه»، وفقًا لما نشرته شبكة «رووداو» العراقية.

وحينها كان «حداد» يتولى منصب رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ حكم الإعدام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف في المحكمة العراقية العليا للجرائم.

اللحظات الأخيرة في حياة صدام حسين

أشار إلى أنه جرى نقل صدام حسين، إلى سجن، لتنفيذ حكم الإعدام، والسجن كان داخل مقر مديرية الاستخبارات العسكرية في السابق.

أكد أن الرئيس العراقي الراحل، أول شخصية سياسية يجري إعدامها في ذلك المكان بعد 2003، فيما جرى 64 شخصا في نفس المكان.

أوضح أنه خلال تحرير محضر تنفيذ حكم الإعدام حضر 5 أشخاص، وكانوا مكلفين بمهام وواجبات رسمية عند تنفيذ الحكم، لافتًا إلى أنه في وقت تنفيذ الحكم حضر 14 شخصًا كان من بينهم 5 قاموا بالتوقيع على المحضر، وكانوا جمعيًا من حزب الدعوة ومن مكتب المالكي.

ويأتي إعدام صدام حسين عقب إصدار المحكمة العراقية العليا للجرائم في 29 نوفمبر 2006، حكمها بإعدامه.