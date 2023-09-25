حسين أبو صدام لـ«كلام في السياسة»: الفلاح المصري مرتبط بطين الأرض أكثر من أي مواطن

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أقام مشروعات عملاقة يتمتع بإنكار ذات غير مسبوق، فلم أر مدينة باسم «السيسي»، ولا قطارا ولا كوبري ولا غواصة، بعد أن اعتدنا أن أي مسؤول يجب أن يبني مشروعات باسمه.

الرئيس السيسي في سدس الأمراء

وأضاف خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حين رأى الرئيس السيسي في قرية سدس الأمراء في بني سويف بين الناس؛ تمنى أن يعلن ترشحه للرئاسة اليوم قبل الغد، و«هذا كلام ليس وليد اللحظة، فالفلاح يكون مرتبطا بطين الأرض أكثر من أي مواطن آخر».

تبطين الترع للري

وذكر أن الفلاحين الذين يختلفون على أولوية الري، إذا مرض أحدهم يروي جاره أرضه، فالفلاح دائما يرى الزرع كأنه طفل صغير يجب أن يروى، وما حدث خلال السنوات العشر الأخيرة من منع التعديات على الأرض الزراعية واستصلاح 4 ملايين فدان وشق وتبطين الترع للري، خير لمصر كلها يجري «على حجر الفلاح المصري».