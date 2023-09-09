حسين أبو صدام: الفلاح أصبح عصب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة قامت بحملات مستمرة للخدمة البيطرية لمربي المواشي، لفحصها والكشف عليها، وتوفر الأمصال واللقاحات والخدمات العلاجية بالمجان، «فيه قوافل تجوب مختلف محافظات مصر، وبالتحديد في القرى والمحافظات النائية، التي تعاني نقص الخدمات وتتواجد فيها الفلاحة بشكل أساسي».

جميع مطالب الفلاحين بدأت تتحقق فعليا

وكشف «أبو صدام» في حديثه لـ«الوطن»، عن جهود الدولة مع الفلاحين بالتزامن مع عيد الفلاح، قائلا إنه يمكن القول الآن أن جميع مطالب الفلاحين بدأت تتحقق فعليا على أرض الواقع، وأصبح هناك اهتمام حقيقي بالفلاح المصري، فضلا عن تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة، فضلا عن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية في الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

جانب من جهود الدولة تجاه الفلاحين

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه أصبح هناك اهتمام كبير بمعيشة الفلاح المصري، وضخ مليارات الجنيهات لدعم الفلاحين ماديا، إذ وضعت الدولة القطاع الزراعي على رأس أولوياتها في استصلاح مشاريع قومية عملاقة، تكلفت مليارات الجنيهات، إذ أصبح الفلاح المصري هو عصب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، وأظهرت الأحداث الأخيرة أن أهم منتج في العالم هو الفلاح.