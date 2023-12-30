كم تبلغ أرباح المصريين من شراء الذهب في 2023؟.. الجرام يكسب 1395 جنيها

شهد العام 2023 تحقيق مكاسب كبيرة لراغبي شراء واقتناء الذهب فى مصر، وحقق الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، أرباحاً تبلغ حوالي 1395 جنيهاً، حيث سجل في تداولات نهاية العام مستوى 3150 جنيهاً، مقابل 1755 جنيهاً للجرام في يناير الماضي.

وبحسب ناجي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، فإن أرباح المعدن الأصفر خلال 2023 جعلته الطريقة الأمثل لاستثمار الأموال، التي يفضلها المستثمرون والمواطنون، مؤكداً لـ«الوطن» أن الذهب سيتراجع بشكل محلوظ خلال عام 2024، حال استقرار الأوضاع السياسة والاقتصادية عالمياً.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، تحركات الذهب خلال عام 2023 منذ شهر يناير 2023، وحتى آخر أيام العام الحالي، لتوضيح قيمة الأرباح التي حققها مالكو الذهب خلال العام 2023، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

الأوقية ارتفعت 129 دولار

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب خلال العام الجاري، حيث سجلت الأوقية في يناير الماضي، حوالي 1933 دولاراً، مقابل 2062 دولاراً للأوقية اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، بأرباح بلغت نحو 129 دولاراً في الأوقية خلال 12 شهراً.

وفي الأسواق المحلية، سجل متوسط سعر البيع للجرام عيار 21، اليوم، نحو 3150 جنيهاً، مقابل حوالي 1755 جنيهاً للجرام في يناير الماضي، بدون إضافة الضريب والمصنعية، بأرباح بلغت نحو 1395 جنيهاً.

وفيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك، في بداية العام خلال يناير 2023، حوالي 2006 جنيهات، ارتفع اليوم إلى مستوى 3600 جنيه، بمكاسب بلغت 1594 جنيهاً في الجرام الواحد.

عيار 18 يكسب 1196 جنيهاَ

أما عيار 18، فقد سجل مكاسب بلغت حوالي 1196 جنيهاً في الجرام، الذي يبلغ الآن 2700 جنيه، مقابل 1504 جنيهات خلال يناير 2023.

ويعتبر الذهب الطريق الآمن في الاستثمار على مر السنوات الماضية، خاصة للأشخاص المبتدئين في الاستثمار.