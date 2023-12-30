أسعار الذهب اليوم السبت 30-12-2023.. انخفاض 35 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023، تراجعا كبيرا؛ إذ سجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3 آلاف و150 جنيها، مقابل 3 آلاف و185 جنيها، بتراجع 35 جنيها في الجرام، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات، بعد انخفاضها حوالي 150 جنيه خلال 3 أيام فقط، وبلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 2062 دولارا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 30-12-2023، وفقًا للأسعار التي نشرتها الشعبة العامة والمشغولات الذهبية، والأسعار في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط ولس المشغولات الذهبية، 3 آلاف و600 جنيه، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب المحلية في الصاغة، عيار 18 نحو 2700 جنيه، بينما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 2100 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب من عيار 21 في محلات الصاعة نحو 25 ألفا و200 جنيه؛ إذ يصل وزنه إلى 8 جرامات.

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا طفيفا خلال الساعات الماضية، ومنذ إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، اتجه الذهب للارتفاع بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية ،بالرغم من الانخفاض الطفيف اليوم، وسجلت الأوقية 2062 دولارا.