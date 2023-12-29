استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3150 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023، في منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، استقراراً نسبياً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3150 جنيها، للشراء بدون مصنعية، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

- سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه، للشراء بدون مصنعية.

- سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، نحو 3300 جنيه للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر في محلات الصاغة، نحو 3150 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2700 جنيه.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر بمحلات الصاغة، نحو 25200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2065 دولار.