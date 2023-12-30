برلماني: دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة تؤكد مكانتها الإقليمية

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية لم تدخر جهدا لنصرة القضية الفلسطينية، وتواصل جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح «عباس»، في بيان له، أن المقترح المصري لوقف إطلاق النار على غزة، دليل جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وتأكيد على أن مصر ستظل مفتاح حل القضية الفلسطينية.

نصرة الشعب الفلسطيني

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف حفاظا على ارواح المواطنين الأبرياء من الشعب الفلسطيني واعطائهم الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.