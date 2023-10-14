النائب زكي عباس: مبادرة تخفيض الأسعار تخفف أعباء المواطن وتقضي على جشع التجار

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 25%، بدءا من اليوم، بمثابة خطوة إيجابية تستهدف تخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن.

أوضح «عباس»، في بيان، أن المبادرة ستقضي على جشع التجار وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وتوفير كل الاحتياجات الأساسية لكل بيت مصري.

أكد عضو مجلس النواب، ضرورة القضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار من خلال التعاون بين وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتوسع في إقامة الشواظر والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وطالب النائب زكي عباس، الأجهزة الرقابية بمتابعة مبادرة الحكومة لـ تخفيض الأسعار على السلع، لضمان نجاح المبادرة من خلال وضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجر في قوت الشعب المصري.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي الداخلية والتموين فيما يخص الرقابة على الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.