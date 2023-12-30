«مستقبل وطن»: المقترح المصري لوقف الحرب بغزة يؤكد جهود الدولة لدعم فلسطين

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن المقترح المصري لوقف الحرب على غزة دليل على حجم الجهود المصرية؛ لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف دماء الأشقاء، كما يعكس جهود مصر الرامية دائما للسلام، وحفاظ الدولة المصرية قيادة وشعبا على استقرار المنطقة وإحلال السلام فيها.

وقال إنّه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ولم تتوقف مساعي لدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، سواء من تقديم مساعدات لأهالي القطاع أو الجهود الدبلوماسية التي تطالب بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

المقترح المصري

وأضاف «عبدالجواد»، في بيان له، أنّ المقترح المصري لوقف الحرب يعمل على وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع، ويحقن دماء الفلسطينيين، لافتًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى العديد من الاتصالات مع زعماء دول العالم؛ لتأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإدانة جرائم الاحتلال، إضافة إلى عقد قمة القاهرة للسلام لطرح الرؤية المصرية الشاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تقريب وجهات النظر

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنّ المقترح المصري من أجل وقف إطلاق النار يمثل محاولة جادة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف بعد اتصالات مكثفة مع أطراف الأزمة والاستماع إلى مطالبهم، بما يضمن نجاحها، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية ستنجح في الوصول لاتفاق بوقف الحرب في غزة، في ظل أن الدولة المصرية تتمتع بتأثير كبير يؤهلها لإنجاح هذا المقترح وتقريب وجهات النظر بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني.

الجهود المصرية

وأضاف أنّ الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة لم تتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار التام على قطاع غزة، وحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي يضمن حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجعل المقترح المصري تطورا مهمًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنها تضم 3 مسارات تضمن حل جذري للأزمة وتحقق الاستقرار والسلام للمنطقة.