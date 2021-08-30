أشرف زكي: «بنتحايل على أسامة عباس يشتغل وهو واخد جنب بمزاجه»

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن ما تردد عن بحث الفنان أسامة عباس على عمل مجرد أكاذيب، موضحًا: «أنا على تواصل مع الفنان الكبير أسامة عباس، وبنتحايل عليه عشان يشتغل، وهو قالي: يا عم سيبني أنا عايش في الساحل، وقاعد بستجم ولما هلاقي حاجة كويسة هرجع أشتغل، وهو فنان ورمز كبير ونفتخر به، وهو واخد جنب بمزاجه وده رأيه».

ملاحقة مروجي الشائعات

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن الفنانين أصبحوا مادة لكل مروجي الشائعات والفتن والأكاذيب، موضحًا أنه استيقظ من النوم وجد هذا الخبر الذي يدعي أن الفنان أسامة عباس يبحث عن عمل، مشددًا على أن نجل أسامة عباس أصدر تكذيبًا، والنقابة أصدرت أيضًا بيانًا للنفي، كما اتخذت الإجراءات القانونية ضد الحسابات الوهمية التي تنشر شائعات عن الفنانين، وسوف يقدمون بلاغًا إلى النيابة في هذا الشأن.

الفنان يشكر النقابة على بيانها

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان أسامة عباس شكره على بيان النقابة، وقال إنه أثلج صدره، مشددًا على أن الفنان الكبير يرغب في تقديم أعمال معينة، وإذا عُرضت عليه أعمال تتوافق مع ظروفه ووقته سوف يوافق عليها، والنقابة كلفت مستشارها القانوني لاتخاذ اللازم.

شائعات تلاحق الفنانين من الوفاة إلى الأكاذيب

وشدد على أن الشائعات التي تخص الفنانين مثل الوفيات والأكاذيب تربك الوسط الفني، متسائلا: «لية الإساءة لفنان كبير! وإزاي خطرت الفكرة دي في ذهن اللي عمل ده! إحنا مش هنسيب حقنا وسنلاحق من فعل هذا، ونتقدم بكل التقدير والاعتذار والحب للأب والفنان الكبير أسامة عباس».

يذكر أن شائعة خرجت اليوم عن أن الفنان أسامة عباس يبحث عن عمل، الأمر الذي كذبته النقابة ونجل الفنان الكبير.