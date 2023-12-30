رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفي تسعيرة السلع الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه أصدر قرارا اليوم، بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعضوية كل الوزارات المعنية، من أجل تسجيل كل البيانات من المصانع وكميات إنتاج كل السلع، والمتابعة بصورة أسبوعية مع المصانع وحجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج حتى لا تتأثر الأسعار.

وشرح أن كل الأجهزة الرقابية ستعمل مع الحكومة، مناشدا المواطنين بالمشاركة والإبلاغ عن المخالفين للقرارات.

أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، يعقده الآن: «كل أسبوع سيكون هناك تقرير بموقف السلع الـ7 الاستراتيجية، بجانب مراجعة شهرية للتسعير مع المصانع، وسيجري إعلان مستجدات تغير الأسعار للسلع الاستراتيجية».

أوضح «مدبولي» أن المرحلة الأولى من التسعير ستكون لمدة 6 أشهر، ولكن خلال هذه الفترة ستجري متابعة ما إذا كان هناك احتياج لإدخال مجموعة أخرى من السلع، لضمان ضبط السعر في الأسواق في ظل الأزمة العالمية الاقتصادية.