روسيا تسقط 13 صاروخ أوكرانيا في منطقة بيلجورود

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها المضادة للطائرات دمرت 13 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود الجنوبية وأن شخصا قتل وأصيب أربعة في الحوادث، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إسقاط 13 صاروخ

وقال بيان للوزارة إن وحدات في منطقة بيلجورود أحبطت «محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم» بإسقاط 13 صاروخًا.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود على الحدود الأوكرانية، إن رجلاً قُتل عندما قصف منزل.

وكان أربعة أشخاص يعالجون من إصابات، وقال جلادكوف إن عشرة منازل خاصة تعرضت لأضرار وتعطلت إمدادات المياه في مدينة بيلجورود.

نشرت القوات المسلحة الأوكرانية مقطع فيديو على «تليجرام» لما قالوا إنه السماء فوق بيلجورود، تظهر النار في مبنى واحد على الأقل.

32 طائرة مسيرة أسقطت

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن 32 طائرة مسيرة أسقطت فوق مناطق بريانسك وأوريول وكورسك وموسكو خلال الليل، ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن الأضرار أو الإصابات.

وقال حاكم منطقة بريانسك المجاورة لأوكرانيا صباح السبت إن طفلا قتل في غارات على «أهداف مدنية» في قريتين. ولم يحدد ألكسندر بوغوماز موعد وقوع الهجمات.

وقال الجيش الروسي أيضا إنه دمر طائرة بحرية أوكرانية بدون طيار كانت تتحرك باتجاه شبه جزيرة القرم.