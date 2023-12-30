روسيا تحبط هجمات أوكرانية بـ32 مسيرة على 4 مقاطعات

شهدت الأزمة الأوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات متلاحقة على خلفية القصف العنيف الذي شنته «موسكو» على عدة مناطق أوكرانية، فيما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أكثر من 30 مسيرة حاولت استهداف عدة مقاطعات روسية.

دمرت القوات الروسية 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية بينها موسكو وبريانسك، وأوريول، وكورسك، في محاولات أوكرانية متواصلة كما وصفتها وزارة الدفاع الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أعلن ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك الروسية، الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 طائرات مسيرة فوق المقاطعة.

«موسكو»: إسقاط 13 صاروخا أوكرانيا فوق بيلجورود

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 13 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتأتي هذه التطورات عقب القصف الروسي الذي وصفته وسائل إعلام بـ «العنيف»، الذي استهدف عدة مناطق أوكرانية بينها العاصمة «كييف»، باستخدام 110 صواريخ وطائرات مسيرة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 160 آخرين بجروح، وفقا لما ذكرته السلطات الأوكرانية.

استهداف مصانع عسكرية في عدة مناطق بأوكرانيا

وفي وقت سابق، انتقد جنرال أوكراني متقاعد يدعى سيرجي كريفونوس، السلطات في «كييف» عاصمة بلاده، لنشرها معلومات متعلقة بمنشأة استراتيجية أوكرانية تعرضت للإصابة جراء الضربة الروسية، وفقا لما ذكرته «قناة بريامي» الأوكرانية

كما أعلن سيرجي ليبيديف، منسق العمليات العسكرية الروسية في مقاطعة ميكولاييف جنوب أوكرانيا،أن الضربات الصاروخية الروسية، استهدفت مصانع عسكرية بينها «ماليشيف-أرتيوم» في مناطق «خاركيف-كييف-ميناء في أوديسا وتجمعًا للمقاتلين في مدينة لفوف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الجوي الأوكراني لا يمكنه ضرب الأهداف إلا على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر

وكان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، أشار في وقت سابق، إلى فشل قوات بلاده من إسقاط أي من الصواريخ الروسية الـ300 من طراز «إكس22-32» التي تم إطلاقها منذ 24 فبراير 2022.

وفي وقت سابق، أقر الخبير العسكري الأمريكي، ديفيد آكس، بعجز أنظمة الدفاع الأوكرانية من الوصول إلى القاذفات الجوية الروسية «تو 22 إم 3» التي تحمل على متنها «إكس 22-32» التي يصل مداه لـ804 كيلومترات، مشيرا في تقرير لمجلة «فوربس» الأمريكية، إلى أن الدفاع الجوي لا يمكنه ضرب الأهداف إلا على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.