فندق بميونيخ يضع هاري كين ضمن أهم نزلائه بعد الملكة إليزابيث.. ما القصة؟

3 أشهر كانت كافية من أجل نشر هاري كين سحره على جماهيره من العاملين والنزلاء في أحد فنادق ميونيخ، قبل شراء المنزل الخاص به، بعد فترة من وصوله إلى ألمانيا قادمًا من توتنهام، في الميركاتو الصيفي المنقضي.

تفاصيل رحلة هاري كين في أحد الفنادق بميونيخ 3 أشهر

الفندق الذي كان هاري كين أحد نزلائه في الأشهر الثلاثة الماضية، وضع هاري كين في المركز الثاني ضمن أهم نزلاء الفندق على مدار تاريخه، خاصة أنه كان الفندق المفضل للملكة إليزابيث الثانية، التي تحتل المركز الأول، وفق وسائل إعلام أجنبية.

تكلفة الليلة الواحدة في فندق «Mandarin Oriental»، تزيد تكلفتها عن 3.5 ألف جنيه استرليني في اليوم الواحد، ما يعني أن اللاعب الإنجليزي دفع مبلغًا خياليًا، من أجل البقاء 3 أشهر في أحد فنادق الصفوة في ميونيخ، الذي كان «وش السعد» عليه، بعد تألقه مع بايرن ميونيخ، واعتلاء قائمة هدافي الدوري الألماني في الوقت الحالي.

هاري كين حاليًا انتقل إلى منزل آخر، كان أحد ملاكه الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ الألماني سابقًا والبي إس جي حاليًا، ليصنع الفندق حفل وداع صغير لقائد منتخب إنجلترا، بعد إقامة طويلة بين جدراته.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل خرج مدير الفندق دومينيك راينر للحديث عن تلك الفترة التي وصفها بالاستثنائية، قائلا لوسائل إعلام أجنبية: بالتأكيد على أن فترة وجود هاري كين كانت رائعة ومميزة على جميع العاملين بالفندق والإدارة وأيضًا النزلاء، كما تحدث عن أهم العادات التي كان يفعلها هاري كين خلال الفترة المنقضية.

«يعشق تناول السوشي»

هاري كين كان عاشقًا لوجبات السوشي ويتناولها بشكل شبه دائم، الأمر ذاته بالنسبة للحم المقدد والفاصوليا المطبوخة، إذ يحرص على تناول طعام صحي دائمًا، وقال مدير الفندق: «هاري كين كان يجيد التعامل بشكل لائق مع الجميع لذلك كان من أكثر النزلاء المحببين للجميع والأهم، وكان يعشق تناول السوشي».