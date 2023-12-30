سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-12-2023 في منتصف التعاملات حالة من الاستقرار، بمختلف محلات الصاغة، وهو يُعد العيار الأكثر شيوعاً داخل السوق المصرية.

سعر الذھب الیوم

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مختلف الأعيرة، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت بمنتصف التعاملات، 3150 جنيها، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت بمنتصف التعاملات، 3600 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك نظراً لأنه يُعد الأنقى بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم السبت بمنتصف التعاملات، 2700 جنيه، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات فسجل 25200 جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 18.