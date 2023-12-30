«آي صاغة»: 13% ارتفاعا في أسعار الذهب العالمي 2023

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 13% خلال تعاملات عام 2023، ليحقق أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وذلك بفعل تراجع الدولار، وارتفاع الطلب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الآول من 2024.

إمبابي: أسعار الذهب ارتفعت عالميا بنحو 237 دولار في 2023

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية بنحو 237 دولارًا خلال تعاملات العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1825 دولارًا، ولامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها، واختتمت تعاملات العام أمس الجمعة عند مستوى 2062 دولارًا.

أسعار الذهب المحلي

أشار إمبابي، إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستوى 3160 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، أن تشهد الأسواق حالة من الانتعاش خلال شهر يناير المقبل، مع موعد استحقاق الشهادات البنكية ذات العائد 25% ، لاسيما مع رغبة المواطنين في التحوط والحفاظ على قيمة مدخراتهم، في ظل استمرار تراجع الجنيه أمام الدولار، ووصول سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية لنحو 53 جنيهًا.