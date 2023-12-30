انخفاض 1200 جنيه خلال يومين.. ماذا حدث لأسعار الذهب؟

انخفضت أسعار الذهب لجميع الاعيرة المختلفة خلال الـ48 ساعة الماضية، بشكل كبير بعد فترة من الارتباك وعدم الاستقرار، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 150 جنيها كما تراجع سهر الجنيه الذهب نحو 1200 جنيه، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم في مصر بعد التراجعات الأخيرة، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بنحو 171 جنيهًا، ليسجل الآن نحو 3600 جنيه للشراء بدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 3300 جنيه للشراء بدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق بنحو 150 جنيها، ليسجل الآن نحو 3150 جنيها للشراء، خلال التعاملات الصباحية لليوم.

تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 129 جنيها، ليسجل الآن نحو 2700 جنيه للشراء دون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية لليوم.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 بنحو 100 جنيه، ليسجل الآن نحو 2100 جنيه للشراء، خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بنحو 1200 جنيه، ليسجل الآن نحو 25 ألفا و200 جنيه.