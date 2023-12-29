سعر الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 29-12-2023 في مصر بمختلف محلات الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية، حالة من الاستقرار، وتحديداً عيار 21 الأكثر انتشاراً وشيوعاً داخل السوق المصري.

سعر الذھب الیوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الجمعة في آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية استقراراً، وسجل 3542 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة أو المصنعية، ويُعد عيار 24 هو الأكثر نقاءً بين مختلف الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 3100 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2657 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة أو المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات 24 ألفا و800 جنيه، دون إضافة سعري الضريبة أو المصنعية.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة في المحلات

وتختلف أسعار الذھب في محلات الصاغة حسب سعري الضريبة والمصنعية التي يضيفها تجار الذهب على المشغولات الذهبية والسبائك.